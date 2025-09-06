Die Kalergi-Warburg-Verschwörung: Der 100 Jahre alte Plan für den Volksaustausch lebt!

Ist die Überfremdung Zufall? Keineswegs! Der „Vater“ der EU, Coudenhove-Kalergi, sagte den Bevölkerungsaustausch für Europa voraus. Vor über 100 Jahren. Brandneue Recherchen von Stefan Magnet enthüllen eine geistige und personelle Kontinuität der 100 Jahre alten Agenda: bis heute! „Der Mensch der fernen Zukunft wird Mischling sein.“ Die europäischen Völker werden verschwinden, an ihre Stelle werde eine „eurasisch-negroide Zukunftsrasse“ treten. Die Aussage stammt vom Wiener Freimaurer Graf Richard Coudenhove-Kalergi. Er gilt mit seiner Paneuropa-Bewegung als geistiger Gründervater der Europäischen Union. Die Anschubfinanzierung bekam Kalergi vom mächtigen Bankier Max Warburg.

Der Enkel von Max Warburg, nämlich Max Warburg jun. ist der Öffentlichkeit kaum bekannt, obwohl er in der Warburg-Denkfabrik „Atlantik-Brücke“ eine wichtige Rolle spielt und im Cum Ex-Skandal mutmaßlich Olaf Scholz beschützt – oder Scholz umgekehrt Warburg?

Fest steht: Warburg ist bis heute mit den entscheidenden Politikern befreundet, ob sie nun Angela Merkel oder Friedrich Merz heißen. Der in der Sendung genannte Artikel der WELT aus 1998 zu den 12 Sternen der EU findet sich, zuletzt gesichert und abgerufen am 4. September 2025: https://www.welt.de/print-welt/article625491/Der-Sternenkranz-ist-die-Folge-eines-Geluebdes.html Die in der Sendung gezeigten transatlantischen Verstrickungen der Medien, dargestellt in einer Infografik der „Swiss Policy Research“: https://swprs.org/netzwerk-medien-deutschland/#foobox-1/0/netzwerk-medien-deutschland-spr-mt.png?ssl=1 Wer wissen möchte, ob die Überfremdung Europas reiner Zufall war oder einer genauen Agenda folgte, der kommt an Richard Coudenhove-Kalergi nicht vorbei. Doch sein Name und Werk wird in Mainstream-Medien nahezu ausgeblendet. Kritik an dem „pan-europäischen Visionär“ sucht man vergebens. AUF1 zeigt Zusammenhänge, die Sie so noch nie gesehen haben.

Quelle: AUF1