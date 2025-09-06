Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Fernsehen Die Kalergi-Warburg-Verschwörung: Der 100 Jahre alte Plan für den Volksaustausch lebt!

Die Kalergi-Warburg-Verschwörung: Der 100 Jahre alte Plan für den Volksaustausch lebt!

Freigeschaltet am 06.09.2025 um 18:27 durch Sanjo Babić
Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Ist die Überfremdung Zufall? Keineswegs! Der „Vater“ der EU, Coudenhove-Kalergi, sagte den Bevölkerungsaustausch für Europa voraus. Vor über 100 Jahren. Brandneue Recherchen von Stefan Magnet enthüllen eine geistige und personelle Kontinuität der 100 Jahre alten Agenda: bis heute! „Der Mensch der fernen Zukunft wird Mischling sein.“ Die europäischen Völker werden verschwinden, an ihre Stelle werde eine „eurasisch-negroide Zukunftsrasse“ treten. Die Aussage stammt vom Wiener Freimaurer Graf Richard Coudenhove-Kalergi. Er gilt mit seiner Paneuropa-Bewegung als geistiger Gründervater der Europäischen Union. Die Anschubfinanzierung bekam Kalergi vom mächtigen Bankier Max Warburg.

Der Enkel von Max Warburg, nämlich Max Warburg jun. ist der Öffentlichkeit kaum bekannt, obwohl er in der Warburg-Denkfabrik „Atlantik-Brücke“ eine wichtige Rolle spielt und im Cum Ex-Skandal mutmaßlich Olaf Scholz beschützt – oder Scholz umgekehrt Warburg? 

Fest steht: Warburg ist bis heute mit den entscheidenden Politikern befreundet, ob sie nun Angela Merkel oder Friedrich Merz heißen. Der in der Sendung genannte Artikel der WELT aus 1998 zu den 12 Sternen der EU findet sich, zuletzt gesichert und abgerufen am 4. September 2025: https://www.welt.de/print-welt/article625491/Der-Sternenkranz-ist-die-Folge-eines-Geluebdes.html Die in der Sendung gezeigten transatlantischen Verstrickungen der Medien, dargestellt in einer Infografik der „Swiss Policy Research“: https://swprs.org/netzwerk-medien-deutschland/#foobox-1/0/netzwerk-medien-deutschland-spr-mt.png?ssl=1 Wer wissen möchte, ob die Überfremdung Europas reiner Zufall war oder einer genauen Agenda folgte, der kommt an Richard Coudenhove-Kalergi nicht vorbei. Doch sein Name und Werk wird in Mainstream-Medien nahezu ausgeblendet. Kritik an dem „pan-europäischen Visionär“ sucht man vergebens. AUF1 zeigt Zusammenhänge, die Sie so noch nie gesehen haben.

Quelle: AUF1

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte schutt in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige