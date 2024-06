AUF1-Umfrage: Wie stehen Sie zur Totalüberwachung durch die EU?

Erzählt unser Kühlschrank schon bald den Behörden, worüber wir uns zu Hause unterhalten? Genau das plant offenbar die Europäische Union. Brüssel will mit einem neuen Gesetz den Zugriff auf private Daten unserer elektronischen Geräte möglich machen. Wohl auch auf deren Sprachsteuerung. Unsere Moderatorin Isabelle Janotka hat sich in Linz umgehört und wollte wissen: Was halten die Menschen davon, wenn Staubsauger und Kaffeemaschinen uns schon bald abhören?

Der Zensur zum Trotz: Folgen Sie uns auf Telegram (https://t.me/auf1tv) und tragen Sie sich jetzt in den zensurfreien Newsletter von AUF1 ein, um rechtzeitig vorzubauen: https://auf1.tv/newsletter Quelle: AUF1