Nachrichten AUF1 vom 23. September 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Generationenkonflikt bei Wahl? Generation Ü60 rettet SPD

+ Wahlbetrug? Massive Unterschiede zwischen Ergebnissen von Briefwahl und Urne

+ Wahlbeben in Brandenburg: Nur noch Wählertäuschung sichert dem Machtblock die Herrschaft

+ AfD-Abgeordneter René Springer: SPD „mit Krücken in den Sieg“

+ Manipulation bei Brandenburg-Wahl? Das sagt das Bürgernetzwerk „Ein Prozent“

+ Anna Leisten (JA) zu AfD-Wahlerfolg bei Jungen: „Remigrations-Hit feierte über 5 Millionen Aufrufe“

+ Bündnis Sahra Wagenknecht: Steigbügelhalter oder Königsmacher?

+ Nun zeigt auch britische Behörde: Corona-Injektion führte zu tausenden Behinderungen

+ Existenzvernichtung: Berufsverbot für Dr. Javid-Kistel: „Ich muss jetzt sehen, wie ich mich über Wasser halte“

+ Absturz um 97 Prozent: Linke verlieren Wahl auch in Tschechien

+ Endgültige Eskalation zwischen Israel und Hisbollah?

Quelle: AUF1