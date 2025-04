Alles kein Zufall? Diese Hintergründe zum Spanien-Blackout müssen Sie kennen!

War der gestrige Blackout ein gezielter Test? War es der Auftakt zum nächsten Schritt der WEF-Globalisten? Oder hat die „erneuerbare Energie“ die Systeme kollabieren lassen? Oder war es gar eine auf den ersten Blick unvorstellbare Mischung aus allen Szenarien, um den Weg vorzubereiten, für die nächste Stufe des Great Reset? AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet zeigt Hintergründe auf, die Ihnen die System-Medien garantiert vorenthalten! Fest steht: Nur drei Tage vor dem großen Blackout in Spanien und Portugal aktualisierte das WEF auf seiner Webseite die Kategorie zu möglichen „Cyberattacken“. Das Planspiel „Cyber Poligon“ wurde erneut beworben.

Ebenso unstrittig: Letzte Woche feierten spanische Medien: „Spanien erreicht den ersten Wochentag mit 100 % erneuerbarer Energie im nationalen Netz!“ Wenige Tage später, war der Strom weg. Fest steht ebenso: Der Staat wird in so einer Situation nicht helfen!

Nur wer sich selbst hilft, der ist nicht verlassen. Denken Sie mögliche Szenarien für sich und Ihre Familie durch, sorgen Sie vor und übernehmen Sie Eigenverantwortung. Der Blackout-Fachmann Herbert Saurugg empfiehlt: „Sorgen Sie einfach für sich und Ihre Familie vor. Es kostet nicht viel, schafft aber eine große Sicherheit in Krisensituationen. Natürlich hoffen wir, dass wir das alles nie brauchen. Aber lieber haben und nicht brauchen, als unangenehm überrascht werden."

Quelle: AUF1