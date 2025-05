Nachrichten AUF1 vom 05. Mai 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ SPD im Griff der Linken – So formiert Klingbeil sein Machtzentrum

+ Faesers Erbe: Mit diesem Trick krallt sich die SPD an die Macht

+ Gesichert rechtsextrem? Mit diesen Argumenten wehrt sich die AfD gegen den Geheimdienst

+ „Gesichert rechtsextrem“: Kommt jetzt der Ansturm auf die AfD-Mitgliedschaft?

+ Rumänien: Simions enormer Wahlsieg versetzt Nation in Aufruhr

+ Gefährliche Lügen – Doch an der Börse gaben die Hersteller die Risiken der Genspritze zu

+ WHO-Symposium: So gefährlich sind die mRNA-Spritzen

Quelle: AUF1