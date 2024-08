Nachrichten AUF1 vom 27. August 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Diese Frage muss die Polizei beantworten: Gab es in Solingen wirklich einen zweiten Täter?

+ Anwalt Kruse zu Masken-Prozess: „Andreas Heisler sollte niemals hier sitzen und sich verteidigen müssen“

+ Neue Studie beweist es: So viele Menschen starben direkt nach der „Impfung“

+ Minister fordert Masken – Bereitet Polen neue Corona-Panik vor?

+ AUF1-Korrespondent Mainka: „Ungarn ist im Zangengriff der Globalisten“

+ Repression nach Veröffentlichung der RKI-Protokolle? Medienaufsicht ermittelt gegen Mutipolar

+ Telegram-Gründer Durow weiter in Haft – Zuckerberg: Biden befahl mir die Internet-Zensur

+ Alles Einzelfälle – Immer mehr Ausländer in Brandenburgs Gefängnissen

+ Generation Z in Angst: Deshalb trauen sich junge Frauen nicht mehr auf die Straße

+ Rechtsanwalt Dalla Fini: „‚Reichsbürger‘-Prozess verstößt gegen Recht auf faires Verfahren“

+ Neue Panik? US-Demokraten versenden „gratis“ Covid-Tests

+ Ermittlungen wegen Lang-Post – Lässt die Grünen-Vorsitzende Polizei gegen Kritiker ermitteln?

