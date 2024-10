Deutschland im Herbst: Gewaltexplosion durch Migranten

Kriminalität, Gewalt, Terrorismus. Die Folgen der Überschwemmung Deutschlands mit kulturfremden Migranten. Die aktuelle Statistik des Bundeskriminalamtes zeigt, dass es auf deutschen Straßen immer gefährlicher wird. Noch nie gab es derart viele Gewalttaten gegen Polizei- und Rettungskräfte. Fast alle diese Angriffe sind laut BKA auf ausländische Täter zurückzuführen. Doch die Sicherheitsbehörden sind auch wegen einem Terroraufruf des IS in Alarmbereitschaft. Anschläge auf LGBTQ-Menschen in Deutschland sollen demnach verübt werden.

Mehr zu diesen Eskalationen und den Hintergründen erfahren Sie in der aktuellen Folge von Schuberts Lagemeldung AUF1. Quelle: AUF1