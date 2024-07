Kriminelle Afghanen abschieben – Diese Berliner sind sich (fast) einig

In Österreich sind Abschiebungen nach Afghanistan nun auch offiziell möglich. Vergangene Woche gab der Verfassungsgerichtshof grünes Licht, zumindest Straftäter an den Hindukusch zu bringen. In Deutschland ist die Rechtslage dagegen weniger klar. Doch wie stehen die Deutschen zu diesem Thema? Quelle: AUF1