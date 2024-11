Hans-Georg Maaßen: „Hoffen auf Einigung von WerteUnion mit Bündnis Deutschland“

Auf einer Veranstaltung des WerteUnion-Fördervereins in Koblenz äußerte sich Vereins- und Parteivorsitzender Hans-Georg Maaßen gegenüber AUF1 optimistisch, dass die geplante Verschmelzung mit dem Bündnis Deutschland in naher Zukunft erfolgen wird. Die Basis beider Parteien muss noch zustimmen. Maaßen sieht große inhaltliche und strategische Schnittmengen. Die WerteUnion befindet sich in einer schweren Krise.

Bei den letzten Wahlen in Ostdeutschland erreichte sie insgesamt weniger als 0,35 Prozent der Stimmen. Quelle: AUF1