Vertuschter Völkermord: Jetzt sprechen die letzten Zeugen!

Als Kinder vertrieben, der Großvater abgeholt und erschlagen, die Frauen vergewaltigt. AUF1 hat die letzten Zeitzeugen des vertuschten Völkermordes an den Deutschen gefunden und Stefan Magnet präsentiert die schockierenden Berichte in dieser neuen Sendung. Die Buch-Neuerscheinung „Der vertuschte Völkermord an den Deutschen“ ist im AUF1-Shop erhältlich: https://www.auf1.shop/products/der-vertuschte-voelkermord-an-den-deutschen In dieser Sendung präsentieren Zeugen aus ihrem unmittelbaren Erleben. So etwa der Schriftsteller Dr. Wolfgang Bittner, der die Vertreibung seiner wohlhabenden Familie aus Schlesien (heute Polen) als Vierjähriger erlebte.

Von einem Tag auf den anderen stand seine Familie vor dem Nichts. Auch der Historiker und Autor Wolfgang Effenberger schildert, wie seine Familie 1946 unter Androhung von Waffengewalt aus Schlesien „umgesiedelt“ wurde. Vom Wien gegen Kriegsende zeichnet der 1941 geborene Zeitzeuge Hubert Rogelböck ein eindrückliches Erinnerungsbild – aus den Augen eines vierjährigen Kindes. Er lehnt Krieg ab! Und warnt, dass Kriege immer von den Mächtigen angezettelt werden. Es gebe keinen gerechten Krieg, denn „draufzahlen tut immer nur der kleine Mann“, so Rogelböck. Zu Wort kommt auch die Obfrau des Vertriebenenvereins der Buchenlanddeutschen, die ehemalige FPÖ-Politikerin und vormalige 3. Parlamentspräsidentin, Anneliese Kitzmüller, deren Vater und Großeltern aus der Bukowina vertrieben wurden. Der deutsche Rechtsanwalt und Präsident der Hausner Stiftung, Dr. Harald von Herget, schildert als Nachfahre die Flucht seiner Familie aus Karlsbad (heute Tschechien) „nur mit dem, was sie anhatten und einem Rucksack“. Quelle: AUF1