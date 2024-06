Nahe dem Dritten Weltkrieg – Polens Armee schießt nach Weißrussland

Die Krise an der Grenze zwischen Polen und Weißrussland hat sich in der vergangenen Woche dramatisch zugespitzt. Erstmals kam ein polnischer Soldat ums Leben – erstochen von einem illegalen Einwanderer. Was im Westen aber kaum beachtet – und offenbar sogar verschwiegen wurde: Polnische Soldaten eröffneten das Feuer und schossen auf weißrussisches Gebiet – ein Vorfall, der einen Krieg auslösen könnte.

Wie brisant ist die Situation? AUF1-Reporterin Natalie Ziske im Interview. Quelle: AUF1