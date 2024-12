Geheimer Krieg des Imperiums: So rüstete Washington Syriens Dschihadisten auf

Im April 2017 feuerte die US-Marine 70 Marschflugkörper auf Ziele in Syrien. Offiziell war der Angriff eine Reaktion auf den Einsatz von Giftgas im syrischen Bürgerkrieg. Doch vieles deutet darauf hin, dass es sich um eine abgestimmte Provokation handelte. Washington machte die damalige syrische Regierung für den Einsatz der chemischen Kampfstoffe verantwortlich. Doch bis heute kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich um eine False-Flag-Aktion von Islamisten handelte. Und an deren Seite standen seit Kriegsbeginn die Vereinigten Staaten. Die Unruhen im Nahen Osten haben nicht erst mit dem Ausbruch des Krieges in Syrien begonnen.

Wer den Ursprung dieses Krieges verstehen will, kommt nicht umhin, sich mit der Geschichte aller Kriegsparteien zu beschäftigen. Alles Wissenswerte zu Israels blutigem Aufstieg im Nahen Osten finden Sie im Buch „Palästina – Hundert Jahre leere Versprechen“ von Fritz Edinger ( https://www.auf1.shop/products/palaestina-hundert-jahre-leere-versprechen?_pos=9&_sid=4cf93455e&_ss=r&view=abconvert-product-jMvS1ls7 ). Quelle: AUF1