Nachrichten AUF1 vom 18. Oktober 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Kommen die übertragbaren mRNA-Injektion nun in Europa?

+ Nervenschäden: USA stoppt Novavax-Impfungen – doch in Europa sollen sie nun kommen

+ Lauterbach leugnet Haft von Impfrebell Bittner – AUF1 hat ihn mit seiner Falschaussage konfrontiert

+ AfD-Abgeordneter Sichert zu eigenem Gesetz für Big Pharma: „Das grenzt an Korruption“

+ „Nächste Nebelgranate“ – EU-Gipfeltreffen zu Asyl

+ Globalisten gestehen Entvölkerungs-Agenda: „Welt von morgen wird viel afrikanischer sein“

+ Milliardenkredit für Ukraine & höchster Verdienstorden für Joe Biden

+ Gebietsverluste gegen NATO-Beitritt: Sieht so der Deal des Westens für die Ukraine aus?

+ Nach Höcke: Nun wird Le Pen mit Entzug des Wahlrechts bedroht

+ Kriegskonferenz in Frankfurt/Oder – Jetzt spricht der Gegenprotest

+ Immer mehr Schüler in Wien haben psychische Probleme – Kulturelle Konflikte als Auslöser?

+ Stefan Magnet: „Nach dem Versuchslabor Japan kommt die neue Genspritze nach Europa“

Quelle: AUF1