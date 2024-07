Nachrichten AUF1 vom 02. Juli 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Dieser Brief lässt keinen Zweifel mehr: So dreist wollten SPD und Linke Vergewaltiger schützen

+ Markus Bönig zu Rundfunk-Zwangsgebühren: „Bürger haben Bauchgefühl, dass sie vorgeführt werden“

+ Kriegsprofiteure: So verdienen BlackRock und Co an der Zeitenwende

+ Statue der gebärenden Maria im Linzer Dom zersägt: Jetzt spricht der Täter

+ Gefährliche Auswirkungen von Covid-Spritzen auf Fruchtbarkeit

+ Drosten warnt wieder – Jetzt heißt es: Sehr wachsam sein

+ Was jetzt schon wieder klimaschädlich sein soll, werden Sie nicht glauben

+ Ist jetzt Österreich schuld? „Nonbinärer“ Linksextremist wird nicht aus Ungarn zurückgeholt

+ 30 Jahre Sachsensumpf – Der Staat gegen die Pressefreiheit

+ Juristischer Erfolg für Trump: Supreme Court bestätigt Immunität des Präsidenten

Quelle: AUF1