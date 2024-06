Nachrichten AUF1 vom 12. Juni 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Nennt der NDR das etwa auch „Recherchenetzwerk“? So viel Geheimdienst steckt in den Berichten

+ Blogger Miró Wolsfeld bei AUF1 – Deshalb bin ich stolz und nicht pride

+ Dauersubvention für mRNA-Fabrik – AUF1 weiß, welche Rolle Habeck beim Millionendeal spielte

+ FPÖ-Verfassungssprecherin Dr. Susanne Fürst (FPÖ): „Wenn man will, kann man diesen Schlepperverkehr natürlich abstellen“

+ Asyltsunami vor den Kanaren – 80.000 Afrikaner wollen auf die Inseln

+ Kornelia Kirchweger zu Englands Afrika-Deal: „Bisher sind 340 Millionen Euro an Ruanda geflossen“

+ Bröckelt die Brandmauer? – Wenn es um die Macht geht, wird die CDU plötzlich ziemlich ruhig

+ Exklusiv: Popstar Ulla Meinecke mit Riesensorgen um Julian Assange – „Ich hoffe, er überlebt das“

+ Urteil in den USA: Muss Hunter Biden jetzt für 25 Jahre ins Gefängnis?

Quelle: AUF1