Nachrichten AUF1 vom 09. Januar 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Erstes Interview nach dem Knast: Impfrebell Alexander Bittner ist endlich frei!

+ Musk trifft Weidel: So irre reagieren die Systemmedien

+ AUF1-Zusehern gut bekannt: Das sind die möglichen FPÖ-Minister

+ „Das Volk hat es so bestimmt“: Das sagen die Berliner über Herbert Kickl

+ Schockierend: Noch mehr Skandal-Urteile der Mia-Richterin

+ Rotherham-Skandal: Mit dieser Entscheidung schützen Labour und Grüne brutale Pädophilen-Banden

+ Neuer Cum Ex-Skandal? Bundesregierung prüft Löschung von Scholz-Mails

+ Für Kinder gestoppt – Darum will das Paul-Ehrlich-Institut die RSV-Injektion für Ältere

+ Nach Vorwürfen von Polizeigewalt: Ermittler schweigen zu Festnahme von Hättasch

Quelle: AUF1