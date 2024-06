Nachrichten AUF1 vom 10. Juni 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Muss die EU-Wahl wiederholt werden? Diese Ergebnisse müssen die Behörden uns ganz genau erklären

+ Jetzt kassieren sie uns wieder ab – So viele Millionen bekommen die Parteien für die EU-Wahl

+ Die Demokratie findet nicht in Brüssel statt“ – Das sagen die Dresdner zur Wahl

+ Freie Sachsen: So werden wir die AfD unter Druck setzen

+ Grüner als die Grünen: Wer steht hinter der Volt-Partei?

+ Kommentar zur EU-Wahl: Wuchtiger Schlag gegen Brüsseler Eliten

+ Umstrittene EU-Kommissionspräsidentin: Soll Ursula von der Leyen wiedergewählt werden?

+ Wo sie antreten, da gewinnen sie die ethnische Wahl: Moslempartei DAVA triumphiert in Duisburg

+ Heiko Schöning: Frankreich zieht Wahlen vor – damit nichts nächsten Lockdown 2025 stören kann

+ Vogelgrippe: EU schließt Impfstoffvertrag über 40 Millionen Dosen – Bald alle Landwirte impfen?

+ Europa als Aufmarschgebiet: So viele US-Soldaten warten schon jetzt in Europa auf den Krieg

+ So nahe standen wir vor dem Dritten Weltkrieg – Polens Armee schießt nach Weißrussland

+ Rot-Blaue Allianz im Innviertel: SPÖ-Bürgermeister lobt Burschenschaft

+ Ertappt! Kaum fragt AUF1 nach, weht plötzlich die Landesflagge vor dem Ulmer Rathaus

Quelle: AUF1