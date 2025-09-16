Nachrichten AUF1 vom 16. September 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ „Gaza brennt“ – Israels Bodenoffensive hat begonnen

+ Angriff auf Gaza: Dieser Krieg kann Europa erreichen

+ Nahostkonflikt: Meinungsfreiheit auch an deutschen Unis massiv eingeschränkt

+ Gutachter befangen? Brisante Entwicklung in Prozess gegen Ex-Chefredakteur

+ Neuer Geheimdienst-Chef Selen will Kritik an GEZ-Medien kriminalisieren

+ Lügen! Wie Medien gezielt gesteuert werden

+ EU-Abgeordneter Hauser: „Wann werden die mRNA-Spritzen endlich vom Markt genommen?“

+ Lebenslang für den Polizistenmörder von Mannheim

+ Nord-Stream-Anschlag: Italien liefert Verdächtigen an Deutschland aus

Quelle: AUF1