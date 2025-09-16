Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Fernsehen Nachrichten AUF1 vom 16. September 2025

Nachrichten AUF1 vom 16. September 2025

Freigeschaltet am 16.09.2025 um 18:59 durch Sanjo Babić
Bernhard Riegler (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ „Gaza brennt“ – Israels Bodenoffensive hat begonnen
+ Angriff auf Gaza: Dieser Krieg kann Europa erreichen
+ Nahostkonflikt: Meinungsfreiheit auch an deutschen Unis massiv eingeschränkt
+ Gutachter befangen? Brisante Entwicklung in Prozess gegen Ex-Chefredakteur
+ Neuer Geheimdienst-Chef Selen will Kritik an GEZ-Medien kriminalisieren
+ Lügen! Wie Medien gezielt gesteuert werden
+ EU-Abgeordneter Hauser: „Wann werden die mRNA-Spritzen endlich vom Markt genommen?“
+ Lebenslang für den Polizistenmörder von Mannheim
+ Nord-Stream-Anschlag: Italien liefert Verdächtigen an Deutschland aus

Quelle: AUF1

