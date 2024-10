Martin Sellner zu Einreisesperre: „Ein Armutszeugnis für die Schweiz“

Einen Tag, nachdem eine Buchpräsentation von Martin Sellner von schwerbewaffneten Polizisten in Ulm gestürmt worden war, hat der Aktivist in der Schweiz am Wochenende erneut eine Einreisesperre erhalten – und wurde abgeschoben. Gegenüber AUF1 nahm er exklusiv dazu Stellung.

