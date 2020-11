"Wildes Mexiko" und "Wildes Peru" - 3sat taucht in zwei Dokureihen in faszinierende Tierwelten ein

Mexiko zeichnet sich durch eine vielfältige Flora und Fauna aus und gehört zu den artenreichsten Ländern des Planeten. Die verschiedenen Höhenlagen, Klimazonen und der dadurch bedingten Vielzahl an Lebensräumen machen das Land zu einem Hotspot an Biodiversität.

In der dreiteiligen Dokumentationsreihe "Wildes Mexiko" am Mittwoch, 11. November 2020, ab 14.45 Uhr taucht 3sat in eine beeindruckende Tierwelt ein. Im Anschluss, ab 17.00 Uhr, geht es mit der Doku "Wildes Peru" in ein Land der Kontraste: Wüste, Grasland, Hochgebirge, Regenwald und Meeresküste - extrem unterschiedliche Naturräume bieten einer Vielzahl faszinierender Tiere eine Heimat. Die zweiteilige Doku nimmt das Publikum mit auf eine Entdeckungsreise: vom Pazifik über die extrem trockene Küstenwüste, die Nebelwälder und grasbewachsenen Hochebenen der Anden bis in den artenreichen Amazonasregenwald.

Quelle: 3sat (ots)