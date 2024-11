Nachrichten AUF1 vom 28. November 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Verbotshammer gegen AfD – Jetzt spricht Alice Weidel

+ Nach neuen RKI-Enthüllungen: Lauterbach hält Corona-Lügen weiterhin für richtig

+ Corona-Aufarbeitung - Bringt dieser Untersuchungsausschuss von der Leyen in den Knast?

+ Ballweg-Prozess: Sogar der Gefängnisdirektor blamiert die Anklage

+ Dieser Mann sah Breschnew in die Augen – Heute sagt er: Taurus-Raketen können den Atomkrieg auslösen

+ Christian Oesch: „Zweifelhafte Organisationen nutzen Schweiz für globalistische Agenda“

+ Der Wind dreht sich: Zwangsimpfungs-Befürworter Rudi Fußi (SPÖ) entschuldigt sich

+ „Rechtsextremismus-Experten“ über hohe Zustimmung zu Remigration verwundert

+ Skandalöses Willkürverbot: Polizei untersagt regierungskritische Demo in Wien

+ Merkels Memoiren – Jetzt erfahren Sie, was die ewige Kanzlerin Ihnen nie verraten würde

+ Windräder im Reinhardswald: Naturschützer Schick kritisiert Heuchelei der Grünen

Quelle: AUF1