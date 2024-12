Merkels Erben: Werden bald auch die Bundestagswahlen rückgängig gemacht?

Die Annullierung der Präsidentschaftswahl in Rumänien war ein Putsch des Establishments gegen das eigene Volk – meint jedenfalls AUF1-Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens in seinem Berliner Kommentar. Was uns besonders beunruhigen sollte: Die Ereignisse von Bukarest sind düstere Vorboten der Zukunft auch in Deutschland. Denn der Geheimdienst bereitet auch dort eine Kampagne vor, um die Mächtigen vor der Abwahl zu beschützen – als gelehrige Schüler der früheren Kanzlerin.

Wollen Sie jetzt mehr über die Schattenseiten der „Eisernen Kanzlerin“ erfahren? Alle wichtigen Informationen zu Merkels Werdegang finden Sie in dem schonungslosen Buch „Die Kanzlerin, die aus der Kälte kam“ von Gerold Keefer. ( https://www.auf1.shop/search?q=merkel&type=product Quelle: AUF1