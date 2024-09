Nachrichten AUF1 vom 18. September 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Von wegen Zurückweisungen - So viele Illegale fährt die Bundespolizei direkt ins Asylheim

+ Frauen belästigt, Mann erstochen - Warum haben Aues Behörden so lange weggeschaut?

+ Idealkandidat des EU-Establishments? Markus Brunner (ÖVP) soll EU-Migrationskommissar werden

+ Hungerstreik! So kämpft Oberfeldwebel Bittner um seine Freiheit

+ Affenpockenimpfstoff: Ist das die nächste Biowaffe?

+ Rechtsanwältin Wörmer zu Fuellmich-Prozess: "Wird von Polizisten mit Maschinenpistolen begleitet"

+ Hochwasser-Katastrophe: Was sind die Gründe und was ist zu tun? AUF1 hat nachgefragt

+ Nicht woke und teuer genug - DGB Bayern will , das wir noch mehr GEZ-Gebühren zahlen

+ Brandmauer beim Bundesverfassungsgericht - Weiterhin keine AfD-Vorsitzende in Bundestagsausschüssen

+ Duell der Direktkandidaten - Jetzt können Sie entscheiden, wer Sie wirklich überzeugt

+ Datenschutzbeauftragte alarmiert - Überwacht Berliner Museum die politische Meinung von Mitarbeitern?

+ Nach Anschlag auf Hisbollah-Pager im Libanon - Whistleblower Snowden: Das ist Terrorismus

+ Irres Leipzig: Wer bei der Antifa etwas von sich hält, ändert sein Geschlecht

Quelle: AUF1