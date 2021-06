"Mafia Killer": Sechsteilige ZDFinfo-Reihe über die Gangs von New York

Blutige Intrigen, zwielichtige Gangsterbosse und dunkle Machenschaften - die New Yorker Mafia ist berüchtigt. Am Samstag, 5. Juni 2021, ab 20.15 Uhr, zeichnet der ehemalige Undercover-Ermittler Colin McLaren in der ZDFinfo-Doku-Reihe "Mafia Killer - Die Gangs von New York" die Karrieren von sechs außergewöhnlichen Mafiapaten nach, die das organisierte Verbrechen in der Stadt beeinflusst haben.

Den Auftakt macht um 20.15 Uhr die Folge über "John Gotti", der auch bekannt war unter dem Namen "Teflon Don". Er mauserte sich vom kleinen Gangster zum Mafiaboss. Seine Machenschaften fanden erst ein Ende, als sein Underboss Sammy Gravano als Kronzeuge über ihn auspackte. Diesem ist um 21.00 Uhr die zweite Folge gewidmet, bevor es um 21.45 Uhr mit Vincent Gigante weitergeht. Gigante fasste nach seinem ersten Gefängnisaufenthalt den Plan, nie wieder hinter Gittern zu landen. Deshalb ließ er sich für unzurechnungsfähig erklären und täuschte so Ärzte und Justiz, obwohl er einer der mächtigsten Mafiabosse New Yorks war. Anders erging es Henry Hill (22.30 Uhr), der das Verbrecher-Leben in vollen Zügen genoss - zumindest so lange, bis er für seine Mafia-Freunde zum Risiko wurde. Doch schließlich war es Carmine Persico (23.15 Uhr), der zum Verräter wurde und die Mafia in einen blutigen Krieg stürzte. Die letzte Folge beleuchtet um 0.00 Uhr Anthony Casso. Seine Verbrecher-Karriere glich einer Achterbahnfahrt und nahm eine unerwartete Wendung, als er nach seiner Festnahme im Jahr 1993 zum sogenannten Pentito wurde: einem Mafia-Aussteiger, der mit der Polizei zusammenarbeitet.

Quelle: ZDFinfo (ots)