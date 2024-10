Nachrichten AUF1 vom 17. Oktober 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ EU-Abgeordnete Anderson warnt: Neue mRNA-Injektionen übertragen sich auf Ungeimpfte!

+ Neue Schock-Studie zeigt: Bis zu 62 unbekannte Stoffe in Covid-Injektionen!

+ Briefe aus dem Knast – So sehr leidet Impfverweigerer Alexander Bittner hinter Kerkermauern+ Verzweifelte Mutter: Tochter ist einzige Österreicherin in Klasse

+ 12-jähriges Mädchen musste Vergewaltigungs-Martyrium erleiden – Jetzt folgen Anklagen

+ Nach Falschbehauptung von Wagenknecht: Nun geht Höcke juristisch gegen BSW-Chefin vor

+ Irre Anschuldigungen – Systempolitiker behaupteten: AfD will Dänen und Sorben ausrotten

+ AfD-Fraktionschef Berndt: Brandenburg braucht harte Entscheidungen+ Nach Kriegserklärung von Selenski: So reagiert der Iran

+ Umfrage in Moskau: Russen wollen Freundschaft mit dem deutschen Volk

+ Noch mehr US-Raketen – Was die Deutschen darüber denken, will Kanzler Scholz nicht wissen

+ Rauchverbot im Freien: Das halten die Berliner davon+ Organspende von Lebenden? Jetzt spricht ein Mediziner zu dem FDP-Vorschlag

+ Vertuscht Innenminister Gerhard Karner die Hintergründe der Bombendrohungen?

+ Hundert Jahre nach Fritz Lang – Neuer Nibelungenfilm macht Hagen zum Helden

Quelle: AUF1