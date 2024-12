Syrer-Demo in Wien: Zuckerbrot für die Fremden, Peitsche für die Einheimischen

In ganz Europa „feierten“ syrische Migranten am Sonntag den Sturz von Syriens Präsident Baschar al-Assad und die Machtübernahme durch islamistische Milizen. So haben in Wien 30.000 Syrer kurzerhand die Innenstadt lahmgelegt. Die Polizei hat sich dabei auffällig zurückgehalten – ganz im Gegensatz zu ihrem Auftreten bei der regierungskritischen Demonstration am letzten Samstag.

AUF1-Innenpolitik-Redakteur Philipp Huemer zieht in seinem Kommentar aus Wien angesichts dessen ein vielsagendes Fazit. Quelle: AUF1