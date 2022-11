SWR Maskendeals - Filz und fette Kohle in "Plusminus" im Ersten

Die Maskengeschäfte des Bundesgesundheitsministeriums zu Beginn der Coronakrise 2020 in Milliardenhöhe werfen weiterhin Fragen auf. Das ARD-Wirtschaftsmagazin "Plusminus" geht diesen nach und berichtet außerdem über das grüne Anleihenprogramm der EZB und die möglichen Auswirkungen. Am Mittwoch, 16. November 2022, 21:45 Uhr im Ersten.

Maskendeals - Filz und fette Kohle

Es war der Beginn der Coronakrise und in Deutschland fehlte es überall an Schutzmasken. Im März 2020 machte das Bundesgesundheitsministerium die Maskenbeschaffung zur Chefsache - und kaufte Schutzausrüstung für rund 6,3 Milliarden Euro. Mehr als zwei Jahre ist das nun her, doch die Maskendeals von damals sind noch längst nicht abgeschlossen. Während manche mit politischen Kontakten in der Krise mit Masken Millionen verdienten, kämpfen andere Maskenlieferanten vor Gericht weiter um ihr Geld. Hinzu kommt: Von Millionen von Masken, die vom Bundesgesundheitsministerium noch immer gelagert werden, läuft zum Jahresende die Haltbarkeit ab. Nun sollen die Masken energetisch verwertet werden. Den Steuerzahler kommen die Maskengeschäfte immer teurer zu stehen. Doch bislang zeigt sich das Bundesgesundheitsministerium wenig willig, konkrete Auskunft über die Kosten zu geben. Die Maskengeschäfte von damals - sie werfen weiterhin Fragen auf.

Grüne Anleihen - Wie die Europäische Zentralbank Unternehmen klimafreundlicher machen will

Bis 2050 will die EU klimaneutral werden. Dazu möchte auch die Europäische Zentralbank (EZB) ihren Teil beitragen. Vor wenigen Monaten hat sie angekündigt, beim Ankauf von Unternehmensanleihen künftig auch auf Klimaschutz-Kriterien achten zu wollen. Damit will sie die grüne Transformation der Wirtschaft befördern. Doch was bringen die Maßnahmen? Expert:innen kritisieren, dass die EZB damit ihre Kompetenzen überschreitet und gegen das Prinzip der Marktneutralität verstößt.

