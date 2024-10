Nachrichten AUF1 vom 08. Oktober 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Nicht dementiert! Bundeswehr und Bundesheer als Netanjahus Kanonenfutter?

+ Schwabs Mann im Willy-Brandt-Haus: Wer ist der neue SPD-Generalsekretär?

+ Corona-Impfungen in Pflegeheimen – Deshalb sollten Angehörige jetzt ganz genau aufpassen

+ Sanktionsweltmeister Schweiz: Und dieser Staat will neutral sein?

+ Oliver Janich: Musk sagt, Europa ist aufzugeben – wegen Zensur

+ Mittagspause wegen Migranten – So ausweichend reagieren deutsche Bädergesellschaften

+ Urlaub in Herkunftsländern – Auch Mecklenburg-Vorpommern duldet Verstöße gegen Asylrecht

+ Abschluss der Gespräche: Wem hat Van der Bellen den Regierungsauftrag erteilt?

+ SPÖ-Personaldiskussion aufgeflammt: Gerät Babler nun doch in Bedrängnis?

+ Nazi-Hammer: Denunziationsschulung in England

+ Auftrag vom SWR: Nun wird Correctiv auch noch mit Rundfunk-Zwangsgebühren finanziert

+ Ehemaliger Selenski-Berater fordert Verhandlungen – sonst drohe der Frontzusammenbruch

Quelle: AUF1