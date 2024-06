Musste Polizist Rouven erst sterben, damit die Menschen endlich aufwachen?

Mannheim: Die Politik trägt die Schuld am tragischen Mord von Mannheim. Und diese Politik gießt sogar noch Öl ins Feuer! Auch wenn es gefährlich ist: Genau jetzt müssen wir über die Migrationswaffe aufklären! AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet meldet sich in diesem schonungslosen Kommentar zu Wort. Er sagt: „Die Politik hat alles zu verantworten und diese Politik wird uns nicht retten!“ Er zitiert etwa Ricarda Lang oder Armin Laschet, die bei der ARD-Sendung „Caren Miosga“ am 02.06.2024 Unglaubliches von sich gegeben haben.

