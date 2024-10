mRNA-Übertragung an Ungeimpfte? Was bedeutet dieser neue Angriff?

In Japan ist die neue Gentechnik-Injektion zugelassen und wird den Menschen bereits verabreicht. Die „selbstverstärkende“ mRNA-Injektion soll sich im Körper des Impflings selbständig vermehren. Wie lange dieser Prozess andauert, ist unbekannt. Ebenso welche Nebenwirkungen es gibt. Der japanische Professor für Biotechnologie der Tokyo University of Science, Dr. Yasufumi Murakami, äußerte Bedenken, der neue Wirkstoff könnte auf Ungeimpfte übertragen werden. Schon sehr bald könnte es auch eine Zulassung in Europa geben.

Der Antrag liegt bereits seit Dezember des Vorjahres bei der EMA. AUF1-Chefreakteur Stefan Magnet rechnet damit, dass dieser bald angenommen wird. Denn Systemmedien jubeln bereits, dem „Corona-Impfstoff aus den USA winkt die Zulassung“. Stefan Magnets Buch „Transhumanismus – Krieg gegen die Menschheit“ garantiert einen wichtigen Informationsvorsprung: https://www.auf1.shop/products/transhumanismus-krieg-gegen-die-menschheit Quelle: AUF1