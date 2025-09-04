Nachrichten AUF1 vom 04. September 2025
Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.
Dies sind die Themen:
+ Zehn Jahre Grenzöffnung: AfD-Thüringen fordert Remigration
+ Publizist Kleine-Hartlage: Grenzöffnung war Weg in den Totalitarismus
+ Pädokriminelle Afghanen: Bundesregierung will Bevölkerung nicht schützen!
+ Viereinhalb Jahre Haft für IS-Finanzier – Millionen aus Österreich für Terrornetzwerke
+ Paris-Gipfel: Noch mehr Geld und Waffen für Ukraine?
+ Nach wirtschaftlicher Misere kommt Krieg – und digitales Gefängnis
+ Inflation und Pensionserhöhungen! Das sagen die Bürger in Österreich
+ Corona-Rebell Arne Schmitt in Untersuchungshaft!
+ Pressefreiheit in Gefahr: Weiter EU-Sanktionen gegen kritischen Journalisten
+ Nach Amoklauf: Waffengesetz in Österreich massiv verschärft
+ Florida beendet alle Impfpflichten
+ Covid-Impf-Propaganda vor Oktoberfest
+ Björn Höcke: Es ist fünf nach 12 für unser Land
Quelle: AUF1