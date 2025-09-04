Nachrichten AUF1 vom 04. September 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Zehn Jahre Grenzöffnung: AfD-Thüringen fordert Remigration

+ Publizist Kleine-Hartlage: Grenzöffnung war Weg in den Totalitarismus

+ Pädokriminelle Afghanen: Bundesregierung will Bevölkerung nicht schützen!

+ Viereinhalb Jahre Haft für IS-Finanzier – Millionen aus Österreich für Terrornetzwerke

+ Paris-Gipfel: Noch mehr Geld und Waffen für Ukraine?

+ Nach wirtschaftlicher Misere kommt Krieg – und digitales Gefängnis

+ Inflation und Pensionserhöhungen! Das sagen die Bürger in Österreich

+ Corona-Rebell Arne Schmitt in Untersuchungshaft!

+ Pressefreiheit in Gefahr: Weiter EU-Sanktionen gegen kritischen Journalisten

+ Nach Amoklauf: Waffengesetz in Österreich massiv verschärft

+ Florida beendet alle Impfpflichten

+ Covid-Impf-Propaganda vor Oktoberfest

+ Björn Höcke: Es ist fünf nach 12 für unser Land

Quelle: AUF1