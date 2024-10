Nachrichten AUF1 vom 10. Oktober 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Wettermanipulation – So ausweichend spricht die Bundesregierung über Geoengineering

+ Nach Covid-Bericht: Werden in Slowakei nun mRNA-Impfungen verboten?

+ 200 Hygienemasken pro Familie? Nun sollen Schweizer Notvorrat anlegen – für Pandemie?

+ Diese Frage muss Karner den Österreichern beantworten: Lügt sein Sprecher über die Bombendrohungen?

+ Angriff auf Pressefreiheit: So wollen die NEOS kritische Medien drangsalieren

+ Angriff auf Meinungsfreiheit: Russland und Türkei verbieten Plattform Discord

+ Selenski angeblich zu Waffenstillstand bereit – Aber USA sollen die Waffenruhe garantieren

+ Kriegsgewinnler – Für sie ist Tod und Elend vor allem ein Geschäft

+ Neues Polizeigesetz: So soll halb Sachsen überwacht werden

+ Totale Geheimhaltung nach Correctiv-Skandal – Faeser schweigt über Rolle des Geheimdienstes

+ Umstrittener Michel Friedman: Heftige Ausfälle im hessischen Landtag gegen AfD

+ Schlagabtausch im EU-Parlament: Orbán Auge in Auge mit von der Leyen

Quelle: AUF1