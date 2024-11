Vom Volk verstoßen und abgewählt: Bleibt den Globalisten nur mehr Krieg!?

Ob Joe Biden, Habeck oder Baerbock… Stefan Magnet sagt: „Sie heizen die Kriegsgefahr mit Russland massiv an, wollen Langstrecken-Waffen entsenden. Das Muster ist erkennbar: Der Rückhalt im Volk schwindet, also setzen die Globalisten auf Eskalation. Der Great Reset muss durchgezogen werden! Die Zerstörungswut kennt keine Grenzen.“ Nach dieser aktuellen Analyse von AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet wird klar: Die Marionetten in Politik und Medien agieren abermals gleichgeschaltet und sie haben nichts zu verlieren.

Sie werden niemals freiwillig abtreten und ehe ihre Macht weiter schwindet, sind sie sogar zu einem fürchterlichen Krieg bereit. Quelle: AUF1