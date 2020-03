"Der entfesselte Riese": Dreiteilige ZDFinfo-Doku über China

Wie sich Chinas Wirtschaft vom Corona-Virus erholen wird, ist zurzeit eine spannende Frage. Wie China in den vergangenen Jahren zu einer der größten Wirtschaftsmächte der Welt aufgestiegen ist, nimmt die dreiteilige ZDFinfo-Doku "China - Der entfesselte Riese" am Dienstag, 24. März 2020, ab 20.15 Uhr in den Blick.

Filmautor Richard Cookson beleuchtet Staatspräsident Xi Jinping, der sämtliche hohen Ämter Chinas auf sich vereint hat, und sein Reich, in dem die Loyalität der gegenüber der Kommunistischen Partei absolute Priorität hat. Um 20.15 Uhr zeichnet die erste Folge, "Präsident auf Lebenszeit", Chinas Weg der letzten Jahre nach, der in einen streng kontrollierten Staat mündete. Trotz innenpolitischer Probleme in Hongkong und im Umgang mit den Uiguren konnte Xi Jinping sein Volk davon überzeugen, dass er den "Roten Drachen" in eine blühende Zukunft führen kann.

Im Anschluss zeigt die zweite Folge, "Wohlstand statt Demokratie" (21.00 Uhr), wie sein wachsender wirtschaftlicher Einfluss China zu großem Einfluss im globalen Handel verhilft. Doch während Xi Jinping außenpolitische Stärke demonstrierte, wurde er innenpolitisch auf eine harte Probe gestellt: den Kampf gegen die Reformkräfte in Hongkong.

Abschließend beleuchtet die dritte Folge, "Wettlauf der Supermächte" (21.45 Uhr), die Spannungen zwischen China und der westlichen Welt - denn Xi Jinpings Reich wird Industriespionage im großen Stil vorgeworfen. Staatlich gelenkte Hackerangriffe auf erfolgreiche Firmen sollen darauf abzielen, technisches Know-how zu stehlen. Doch China bestreitet die Vorwürfe.

ZDFinfo wiederholt die drei Folgen von "China - Der entfesselte Riese" am Montag, 30. März 2020, ab 1.15 Uhr, am Donnerstag, 2. April 2020, ab 16.30 Uhr, sowie am Freitag, 17. April 2020, ab 9.15 Uhr.

Quelle: ZDFinfo (ots)