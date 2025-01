Aufgedeckt: So viel Staatsgeld bekommt NGO von Grünen-Politikerin

Im Westen ist es die Standard-Begründung, um etwa Wahlen zu annullieren: eine angebliche Einmischung durch ausländische Staaten. Wenn dagegen etwa deutsche NGOs in anderen Ländern aktiv werden, erhalten sie oft massive finanzielle Unterstützung durch den Staat. AUF1 liegt ein Dokument vor, in dem die Bundesregierung ihre aktuellen Ausgaben für sogenannte Nichtregierungsorganisationen und Stiftungen auflistet. Martin Müller-Mertens ist im Bundestag in Berlin und hat die Zahlen gelesen. Doch um welche Organisationen handelt es sich denn nun genau? Welche brisanten Informationen sollten wir im Vorjahr nicht wissen dürfen?

Das erfahren Sie in Gerhard Wisnewskis Aufdecker-Buch „verheimlicht – vertuscht – vergessen: Was 2024 nicht in der Zeitung stand“ – hier bestellen! ( https://www.auf1.shop/products/verheimlicht-vertuscht-vergessen-2025 Quelle: AUF1