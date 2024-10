Nachrichten AUF1 vom 24. Oktober 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Ist Faeser die Meinungsfreiheit egal, solange sie von Denunziantenportal „REspect!“ bedroht wird?

+ Hitzige Debatte: Walter Rosenkranz (FPÖ) zum Ersten Nationalratspräsidenten gewählt

+ Nun kritisiert sogar Musk die „demokratischen“ Zustände in Österreich

+ Impfrebell: Soldat aus Haft entlassen

+ Fleischverbot und Zensur – Jetzt spricht die Opposition zu Bericht von „Expertenrat“

+ AUF1 exklusiv aus Kasan: Kommt nun die neue BRICS-Währung?

+ AfD-Antrag angenommen: In Stendal müssen Asylbewerber künftig arbeiten

+ Niederlande verschärft Asylrecht: Nun kommen Grenzkontrollen

+ Das sagen die Berliner zur Demokratie

+ Steht das Volk jetzt auf? Demo gegen Regierungsauftrag an Wahlverlierer

+ Stefan Magnet: „Die Corona-Verbrecher müssen in den Knast!“

