Von der Leyens Geheim-Auftrag: Die EU-Diktatur wird viel brutaler als befürchtet!

„Wir enthüllen in dieser Sendung den Plan der Globalisten, die EU in eine eiskalte Diktatur zu verwandeln“, sagt Stefan Magnet. Was geplant ist, ist noch schlimmer, als befürchtet. „Unsere Analysen lassen keinen anderen Schluss zu. Die Menschen müssen davon erfahren!“ Und was der AUF1-Chefredakteur Stefan Magnet berichtet, ist heftig: Die EU unter Von der Leyen wolle bis 2029 eine lückenlose EU-Diktatur errichten. Dazu müssen am Beginn alle Kritiker aus dem Weg geräumt werden, um jeden Widerspruch zu verhindern. Zuerst beginnt die EU mit Journalisten und Medienmachern. Es gibt ein konkretes Vorhaben, wirklich alle zum Schweigen zu bringen.

Danach bricht ein Tsunami an Propaganda und Digitaler Kontrolle über die Bürger herein und niemand kann entrinnen. Das Ziel: Totale Enteignung, Great Reset, Krieg und am Ende eine digital komplettüberwachte EU. Doch ob alles so kommen werde, hängt von den Menschen selbst ab. „Vergessen wir nie, dass wir viel mehr sind, als jene, die uns knechten wollen!“ Wenn die Menschen aufwachen und sich verbinden würden, könnten sie den ganzen Plan sofort vereiteln. Doch werden sie den Plan rechtzeitig erkennen? Quelle: AUF1