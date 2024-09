Wie wollen Sie konkret die Corona-Politik aufarbeiten, Herr Hafenecker?

Die Corona-Aufarbeitung kommt nur schleppend in Gang. Einzig in Niederösterreich wurde ein Hilfsfonds für durch die Politik geschädigte Menschen eingerichtet. Doch nach der kommenden Nationalratswahl könnte die erforderliche Quote erreicht sein, um einen bundesweiten Untersuchungsausschuss einzurichten.

Ob es sich dabei auch nur um reine Symbol-Politik handeln könnte, das hat AUF1 den FPÖ-Nationalratsabgeordneten Christian Hafenecker gefragt. Quelle: AUF1