Nachrichten AUF1 vom 01. Oktober 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ Hetzjagden auf FPÖ-Politiker: Nach der Österreich-Wahl lässt die Antifa endgültig die Maske fallen

+ Einsicht oder Kalkül? Nehammer wünscht FPÖ-Regierungsauftrag – und erteilt grüner Brandmauer Absage

+ Nach Wahlsieg: Deshalb ist für Meinungsforscher Peter Hajek die FPÖ nun „neue Volkspartei“

+ Ballweg vor Gericht – Nun kommt es zum Prozessauftakt

+ Sächsischer Landtag konstituiert: CDU und AfD proben diskrete Zusammenarbeit – Wendt zweiter Vizepräsident

+ Keine Brandmauer im Bautzen – AfD-Politiker Peschel zum stellvertretenden Landrat gewählt

+ AfD-Verbot – Jetzt wollen Kiesewetter und Wanderwitz vorschreiben, wen wir wählen dürfen

+ Tschechiens Ex-Präsident Václav Klaus: „Brüssels autoritäres Benehmen ist gegen uns alle“

+ Sonst kein Schulbus: Jetzt zwingt Verkehrsminister Wissing zehnjährigen Kindern Smartphones auf

+ Macheten-Terror „immer ein Problem“: Ist das Ihr Ernst, Herr Reul?

+ Impfvorreiter Neuseeland: Massiver Anstieg von Herzbeschwerden – seit Covid-Injektion

+ Arzt Dr. Strasser: Nun kommt die totale Impf-Kontrolle – alle Politiker haben Einsicht in Daten

+ Israel greift Libanon an – Braucht Harris den Krieg für ihren Wahlkampf?

+ Das nächste Einreiseverbot : Martin Sellner darf nicht in die Schweiz

Quelle: AUF1