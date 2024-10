Nachrichten AUF1 vom 03. Oktober 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Kriegsgegner demonstrieren in Berlin – Aber wollen sie wirklich Ralf Stegner hören?

+ Krieg gegen den Libanon – Bleibt Bundeswehr als Kampfreserve Israels in der Region?

+ Todesstrafe für Regierungskritiker: Die irren Aussagen der WHO-Sonderbeauftragten

+ Schwere Schlappe für die Grünen: Wiener Innenministerium räumt Medienlügen über IB-Demo ein

+ Nazi-Hammer – Götz Kubitschek: „Eine Vergangenheit, die nicht vergehen soll“

+ Skandal um abgeschobene Afghanen: Berliner Behörden schenkten Vergewaltigern 1.000 Euro

+ Nach sexuellem Übergriff durch Afghanen – Landesregierung Sachsen-Anhalt hält Fakten geheim

+ „Wir sind ein gezeichneter Bezirk“: Der FPÖ-Wahlerfolg in Wien-Floridsdorf

+ Und Minister Karner schweigt dazu... Bombendrohungen per Mail legen Österreichs Bahnhöfe lahm

+ Nach Chrupallas Lob der „konstruktiven Opposition“: Heftiger Krach im AfD-Bundesvorstand?

+ Neuer Impfplan: Grippe-Injektion für Babys und Corona-Spritze ab 12 – jährlich!

+ Diether Dehm: Assange-Entscheidung des Europarates ist Ohrfeige für Baerbock

Quelle: AUF1