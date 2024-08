Nachrichten AUF1 vom 29. August 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Chronik des Grauens: AUF1 zeigt Ihnen, über welche Messerangriffe kaum ein Systemmedium spricht

+ Messer-Attentate: So viel Angst haben die Berliner

+ Riesen-Protest gegen Durow-Verhaftung – Will der Deep State jetzt auch Elon Musk einsperren?

+ Noch sind es nur Gerüchte: Wird Musk nun doch Minister?

+ Und wir müssen es bezahlen: Grünen-Ministerium verspricht NGOs Geld bis 2032

+ Anwalt Philipp Kruse zu Impfpflicht bei Fluglinien: „Mitarbeiterin schwer geschädigt“

+ Lebenslange „Impfung“ gegen Krebs? 50 Spritzen im Jahr – Wer verdient daran?

+ Neue Viren-Panik in USA: Nun versprühen Flugzeuge Pestizide gegen Erreger-Mücken

+ EU-Außenministertreffen in Brüssel: Darum wird es bedeutungslos bleiben

+ FPÖ-Stadtrat Raml: „Ganze Linzer SPÖ hat sich moralisch disqualifiziert“

Quelle: AUF1