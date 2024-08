Nachrichten AUF1 vom 01. August 2024

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Isabelle Janotka.

Dies sind die Themen:

+ Pulverfass Nahost: Nun plant Iran Vergeltungsschlag gegen Israel

+ Systemmedien: Wer wegen Messer-Mord von Kindern demonstriert, ist „rechtsextrem“

+ Verräterische Verfassungsschutz-Pläne: Informations-Stopp an Geheimdienste, wenn AfD regiert?

+ Täglich neue Verbote zu Compact? Nun untersagt Stadt Falkensee AfD-Pressekonferenz

+ Moderator Özoguz zu Compact-Verbot: „Regierung will oppositionelle Stimmen mundtot machen“

+ Nun zensiert Deutsche Telekom bereits E-Mails – wenn sie vom russischen Medium RT stammen

+ Paul Brandenburg zu Compact-Verbot: „Regime klammert sich mit aller Gewalt an die Macht“

+ Globale Entwicklung? Nun führt auch Russland Digitalwährungen ein

+ Sie würden es wieder tun: Mutige Ärzte widersetzen sich Corona-Regime

Quelle: AUF1