Nachrichten AUF1 vom 23. August 2024

Dies sind die Themen:

Dies sind die Themen:

+ Weil der Verdächtige Syrer ist? Staatsanwaltschaft Aachen verheimlichte Vergewaltigung

+ Handy weg!“ – Hier will Frankfurts Polizei keine Berichterstattung vom Mord am Hauptbahnhof

+ Messenger-Überwachung in Österreich – Deshalb überwacht das Militär bald unsere Handys

+ CSU fordert flächendeckende Gesichtserkennung – Nur diese beiden Bundesländer sagt bisher Nein

+ Schweiz-Korrespondent Christian Oesch: Bargeldverbot könnte uns bald alle betreffen

+ Weil sie vor Corona-Impfung warnte: Skandalurteil gegen Ärztin – Die Begründung macht fassungslos

+ Aufmarschgebiet – AUF1 kennt diese Details aus dem geheimen Operationsplan Deutschland

+ Nord-Stream-Anschlag – Wenn dieser Vorwurf stimmt, sind wir im Krieg mit der Ukraine

+ Kriegsplanungen – So rüstet Deutschland Moldaus Armee auf

