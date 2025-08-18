Nachrichten AUF1 vom 18. August 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ mRNA-Kombi-Spritzen statt Kurswechsel – was steckt hinter Kennedys Impf-Millionen?

+ Corona-Justiz schlägt erneut zu: Arzt Habig hinter Gittern

+ Wissenschaft oder Wahnsinn? Gefälschte Studien überfluten die Medizin

+ Corona als Vorwand: Fluglinie feuert 1.800 Mitarbeiter – und wird jetzt zur Kasse gebeten

+ Ukraine-Krieg: Geheime Diplomatie – und lauter Widerstand

+ Waffenruhe? Brüssel kündigte nächste Runde der Konfrontation an

+ Geheimdienste gegen den Frieden? Vertrauliches Dossier belastet London und Paris

+ 10 Jahre „Wir schaffen das“

+ Dublin-Abschiebungen: Bayern lässt 26.000 Chancen verstreichen

+ Wien schockiert – doch der ORF schweigt: Messerattacke am Westbahnhof

+ „Merkels Werk – unser Untergang“: Scharfe Abrechnung mit der Grenzöffnung

AUF1