Nachrichten AUF1 vom 18. August 2025
Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.
Dies sind die Themen:
+ mRNA-Kombi-Spritzen statt Kurswechsel – was steckt hinter Kennedys Impf-Millionen?
+ Corona-Justiz schlägt erneut zu: Arzt Habig hinter Gittern
+ Wissenschaft oder Wahnsinn? Gefälschte Studien überfluten die Medizin
+ Corona als Vorwand: Fluglinie feuert 1.800 Mitarbeiter – und wird jetzt zur Kasse gebeten
+ Ukraine-Krieg: Geheime Diplomatie – und lauter Widerstand
+ Waffenruhe? Brüssel kündigte nächste Runde der Konfrontation an
+ Geheimdienste gegen den Frieden? Vertrauliches Dossier belastet London und Paris
+ 10 Jahre „Wir schaffen das“
+ Dublin-Abschiebungen: Bayern lässt 26.000 Chancen verstreichen
+ Wien schockiert – doch der ORF schweigt: Messerattacke am Westbahnhof
+ „Merkels Werk – unser Untergang“: Scharfe Abrechnung mit der Grenzöffnung
Quelle: AUF1