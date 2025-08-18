Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Lifestyle Fernsehen Nachrichten AUF1 vom 18. August 2025

Nachrichten AUF1 vom 18. August 2025

Freigeschaltet am 18.08.2025 um 18:59 durch Sanjo Babić
Bernhard Riegler (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Bernhard Riegler (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Bernhard Riegler.

Dies sind die Themen:

+ mRNA-Kombi-Spritzen statt Kurswechsel – was steckt hinter Kennedys Impf-Millionen?
+ Corona-Justiz schlägt erneut zu: Arzt Habig hinter Gittern
+ Wissenschaft oder Wahnsinn? Gefälschte Studien überfluten die Medizin
+ Corona als Vorwand: Fluglinie feuert 1.800 Mitarbeiter – und wird jetzt zur Kasse gebeten
+ Ukraine-Krieg: Geheime Diplomatie – und lauter Widerstand
+ Waffenruhe? Brüssel kündigte nächste Runde der Konfrontation an
+ Geheimdienste gegen den Frieden? Vertrauliches Dossier belastet London und Paris
+ 10 Jahre „Wir schaffen das“
+ Dublin-Abschiebungen: Bayern lässt 26.000 Chancen verstreichen
+ Wien schockiert – doch der ORF schweigt: Messerattacke am Westbahnhof
+ „Merkels Werk – unser Untergang“: Scharfe Abrechnung mit der Grenzöffnung

Quelle: AUF1

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte lerche in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige