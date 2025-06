Nachrichten AUF1 vom 05. Juni 2025

Die wichtigsten Meldungen des Tages, die täglichen „Nachrichten AUF1“, präsentiert von Thomas Eglinski.

Dies sind die Themen:

+ Milliarden-Aufrüstung: Stellt der NATO-Gipfel die Weichen für den Krieg?

+ Polens Botschafter: „Wir sind schon im Krieg“

+ Aufruhr in der Ostsee: Das sagen die Rostocker zum neuen NATO-Manöver

+ Meinungsfreiheit soll zerstört werden – damit nichts dem Krieg im Weg steht!

+ Merz besucht Trump: Systemmedien in Panik

+ Handelskrieg mit Folgen: Stahlindustrie schlägt Alarm

+ „Bankrotterklärung“ – So reagieren Ökonomen auf EU-Defizitverfahren gegen Österreich

+ Corona: Schüler in China wieder in Quarantäne!

+ Grenzschutz-Urteil: Justiz im Dienste der Migrationslobby?

+ Brüssel macht Druck: Bulgarien soll 2025 den Euro einführen – trotz Volkswiderstands

+ Journalist Uli Gellermann: „Müssen kämpfen, damit die Freiheit in diesem Land überlebt“

Quelle: AUF1