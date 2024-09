AfD-Abgeordneter René Springer: SPD „mit Krücken in den Sieg“

Bei der sogenannten „Wahlnachlese“ der AfD betonte Brandenburgs Spitzenkandidat Hans-Christoph Berndt, dass seine Partei die Partei der Jugend sei. Was die Alternativen in der nächsten Legislaturperiode planen, hat AUF1-Reporter Roy Grassmann bei der AfD-Pressekonferenz am Montag erfahren. Quelle: AUF1