Aufarbeitung blockiert: EU mauert bei Verträgen zu Covid-Spritzen

Die Aufarbeitung der Pandemie-Politik kommt nicht voran. Bereits im vergangenen Jahr hatten FPÖ und AfD im Europa-Parlament die Einsetzung eines Corona-Untersuchungsausschusses gefordert. Doch nun scheiterte der Vorstoß. Warum – das erklärt der österreichische EU-Abgeordnete Gerald Hauser im Gespräch mit AUF1.

Explosives Aufdecker-Buch! "Und die Schwurbler hatten doch recht..." von Mag. Gerald Hauser und Dr. Hannes Strasser: https://www.auf1.shop/products/und-die-schwurbler-hatten-doch-recht Quelle: AUF1