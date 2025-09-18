Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Aufarbeitung blockiert: EU mauert bei Verträgen zu Covid-Spritzen

Freigeschaltet am 18.09.2025 um 10:00 durch Sanjo Babić
Mag. Gerald Hauser (2025) Bild: AUF1 / Eigenes Werk
Die Aufarbeitung der Pandemie-Politik kommt nicht voran. Bereits im vergangenen Jahr hatten FPÖ und AfD im Europa-Parlament die Einsetzung eines Corona-Untersuchungsausschusses gefordert. Doch nun scheiterte der Vorstoß. Warum – das erklärt der österreichische EU-Abgeordnete Gerald Hauser im Gespräch mit AUF1.

Explosives Aufdecker-Buch! "Und die Schwurbler hatten doch recht..." von Mag. Gerald Hauser und Dr. Hannes Strasser: https://www.auf1.shop/products/und-die-schwurbler-hatten-doch-recht

Quelle: AUF1

