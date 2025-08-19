AfD-Chef Tino Chrupalla: „Merkels Grenzöffnung muss aufgearbeitet werden!"

Zehn Jahre nach der Grenzöffnung von 2015 fordert AfD-Co-Vorsitzender Tino Chrupalla eine schonungslose Aufarbeitung. Im AUF1-Interview in Wien spricht er über die daraus entstandenen Schäden für Deutschland und Europa – und erklärt, warum er Merkels Entscheidung als Wendepunkt der Nachkriegsgeschichte sieht.

AfD-Chef Tino Chrupalla: „Merkels Grenzöffnung muss aufgearbeitet werden!" Quelle: AUF1