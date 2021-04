"Albtraum Wohnen": ZDFinfo-Doku zum Kampf um Mietwohnungen

Der deutsche Wohnungsmarkt scheint zum Schauplatz eines neuen Klassenkampfes geworden zu sein: Gut verdienende Paare mit deutschen Namen werden bevorzugt und die Mietpreisbremse wird umgangen, indem Wohnungen komplett möbliert und zum Pauschalpreis angeboten werden. Am Freitag, 30. April 2021, 20.15 Uhr, zeigt die ZDFinfo-Doku "Albtraum Wohnen - Kampf um Mietwohnungen", wie der Wunsch nach einem schönen Zuhause teilweise bizarre Auswüchse auf dem Mietmarkt ermöglicht.

In den begehrten Stadtlagen von Hamburg, Berlin, München oder Frankfurt muss heute oft doppelt so viel für eine Wohnung ausgeben werden wie noch vor zehn Jahren. Selbst in weniger gefragten Lagen haben die Preise deutlich angezogen.

Aufgrund der angespannten Situation auf dem Mietmarkt kommt es zudem immer wieder zu radikalen Auseinandersetzungen und massiven Sachbeschädigungen auf Baustellen großer Wohnunternehmen. So registrierte das Bundeskriminalamt im Jahr 2019 Straftaten "im mittleren zweistelligen Bereich" gegen große Wohnungsbauunternehmen - pro einzelnem Unternehmen.

Quelle: ZDFinfo (ots)