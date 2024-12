Es ist Zeit: Mit dem Alternativ-WEF gegen den Great Reset!

Stefan Magnet: "Wenn wir jetzt zusammenstehen, wird das Alternativ-WEF noch vor Weihnachten Wirklichkeit! Die Zeit drängt." In dieser Ansprache richtet sich Stefan Magnet an die Aufgewachten: Nur dagegen sein ist zu wenig. Wir müssen jetzt unsere unterdrückten Lösungen in die Masse bringen. Wir müssen vom Widerstand in den Angriff schalten. Helfen Sie mit und ducken Sie sich nicht weg.

Unterstützen Sie dieses Großprojekt mit Ihrer Spende: IBAN: HU43 1030-0002-1379-6127-0001-4889 (Unterstützerverein AUF) Kennwort: Alternativ-WEF

Quelle: AUF1